В Запорожской области житель устроил самосуд над военными ВСУ
Житель города Гуляйполе в Запорожской области, находящегося под контролем Киева, организовал самосуд над военными вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В Гуляйполе местный житель устроил самосуд над украинскими военными. Один из боевиков Зеленского пытался избить местного жителя, но тот дал отпор, забрал оружие, убил обидчика и ранил ещё троих его сослуживцев», — цитирует РИА Новости Рогова.
Он также заявил, что украинские власти пытаются представить инцидент как бытовой конфликт и предъявить обвинения мужчине в пророссийских взглядах, отмечает RT.
Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что мобилизация на Украине проходит преимущественно в восточных регионах и обретает «чудовищные» формы.
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