«В Гуляйполе местный житель устроил самосуд над украинскими военными. Один из боевиков Зеленского пытался избить местного жителя, но тот дал отпор, забрал оружие, убил обидчика и ранил ещё троих его сослуживцев», — цитирует РИА Новости Рогова.



Он также заявил, что украинские власти пытаются представить инцидент как бытовой конфликт и предъявить обвинения мужчине в пророссийских взглядах, отмечает RT.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что мобилизация на Украине проходит преимущественно в восточных регионах и обретает «чудовищные» формы.



