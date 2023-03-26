В Запорожской области житель устроил самосуд над военными ВСУ

Житель города Гуляйполе в Запорожской области, находящегося под контролем Киева, организовал самосуд над военными вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«В Гуляйполе местный житель устроил самосуд над украинскими военными. Один из боевиков Зеленского пытался избить местного жителя, но тот дал отпор, забрал оружие, убил обидчика и ранил ещё троих его сослуживцев», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он также заявил, что украинские власти пытаются представить инцидент как бытовой конфликт и предъявить обвинения мужчине в пророссийских взглядах, отмечает RT.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что мобилизация на Украине проходит преимущественно в восточных регионах и обретает «чудовищные» формы.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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