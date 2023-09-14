По информации издания, в качестве наемников на Украину часто прибывают люди с криминальным прошлым. Кроме того, среди них можно встретить лиц с психическими расстройствами, алкогольной и наркотической зависимостью.

Газета привела в пример случай с британским наемником Дэниелом Берком, которого убили сослуживцы в Запорожье. Смерть наемника может быть связана с денежным спором.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор ранее заявил, что бойцы ВСУ стали ежедневно массово сдаваться в плен, отмечает «Радиоточка НСН».

