СМИ: наемники на Украине начали убивать друг друга
Воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранные наемники начали убивать друг друга из-за бытовых конфликтов, пишет британская газета The Daily Telegraph.
По информации издания, в качестве наемников на Украину часто прибывают люди с криминальным прошлым. Кроме того, среди них можно встретить лиц с психическими расстройствами, алкогольной и наркотической зависимостью.
Газета привела в пример случай с британским наемником Дэниелом Берком, которого убили сослуживцы в Запорожье. Смерть наемника может быть связана с денежным спором.
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор ранее заявил, что бойцы ВСУ стали ежедневно массово сдаваться в плен, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru