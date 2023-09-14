СМИ: наемники на Украине начали убивать друг друга

Воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранные наемники начали убивать друг друга из-за бытовых конфликтов, пишет британская газета The Daily Telegraph.

Экс-разведчик Шаффер: Зеленский создает видимость сопротивления ВСУ России

По информации издания, в качестве наемников на Украину часто прибывают люди с криминальным прошлым. Кроме того, среди них можно встретить лиц с психическими расстройствами, алкогольной и наркотической зависимостью.

Газета привела в пример случай с британским наемником Дэниелом Берком, которого убили сослуживцы в Запорожье. Смерть наемника может быть связана с денежным спором.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор ранее заявил, что бойцы ВСУ стали ежедневно массово сдаваться в плен, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Котенко
ТЕГИ:НаемникиВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры