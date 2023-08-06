В Курской области ВСУ обстреляли деревню

Деревня Кулига Рыльского района Курской области обстреляна со стороны украинской армии, сообщил глава региона Роман Старовойт.

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По его словам, в результате атаки повреждены окна, кровли и фасады в трех домовладениях, а также окна в здании школы. Кроме того, пострадал трактор и легковой автомобиль. Старовойт обещал оказать помощь всем собственникам.

Как сообщалось ранее, в Брянской области уничтожено несколько беспилотных летательных аппарата Украины самолётного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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