В Курской области ВСУ обстреляли деревню

По его словам, в результате атаки повреждены окна, кровли и фасады в трех домовладениях, а также окна в здании школы. Кроме того, пострадал трактор и легковой автомобиль. Старовойт обещал оказать помощь всем собственникам.

Как сообщалось ранее, в Брянской области уничтожено несколько беспилотных летательных аппарата Украины самолётного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

