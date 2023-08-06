В Брянской области уничтожены БПЛА

Несколько беспилотных летательных аппаратов Украины самолётного типа уничтожила российская система противоракетной обороны над Карачаевским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

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По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что в Сочи усилят меры защиты акватории после атаки БПЛА в Новороссийске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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