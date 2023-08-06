В Брянской области уничтожены БПЛА
6 августа 202308:14
Несколько беспилотных летательных аппаратов Украины самолётного типа уничтожила российская система противоракетной обороны над Карачаевским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Ранее стало известно, что в Сочи усилят меры защиты акватории после атаки БПЛА в Новороссийске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская авиация уничтожила пункты дислокации двух украинских бригад
- В Курской области ВСУ обстреляли деревню
- В Брянской области уничтожены БПЛА
- Астроном оценил вероятность успеха российской миссии «Луна-25»
- Генсек ООН Гутерриш не упомянул США в своей речи о бомбардировке Хиросимы
- Россия уничтожила «Ланцетами» две единицы украинской бронетехники
- СМИ: мятежники Нигера обратились к ЧВК «Вагнер»
- Подоляк: Киев будет считать Польшу «близким другом» до окончания боевых действий
- СМИ: на переговорах в Джидде решили создать рабочие группы по плану Украины
- Часть выселенных из отеля в Турции российских школьников вернулась домой
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru