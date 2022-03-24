В Крыму заявили о переходе южных регионов Украины на российский рубль
В южных регионах Украины, которые находятся под контролем Вооруженных сил России, люди начали пользоваться рублями, отказываясь от расчетов в гривнах. Об этом сообщил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
По его словам, пользоваться рублями начали в Херсонской области, а также в населенных пунктах Запорожской области, среди которых Мелитополь.
«Люди воспряли духом, почувствовав себя снова дома», - приводит РИА Новости слова Мурадова.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, за месяц Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.
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