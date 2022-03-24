В Крыму заявили о переходе южных регионов Украины на российский рубль

По его словам, пользоваться рублями начали в Херсонской области, а также в населенных пунктах Запорожской области, среди которых Мелитополь.

«Люди воспряли духом, почувствовав себя снова дома», - приводит РИА Новости слова Мурадова.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, за месяц Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.

