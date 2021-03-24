«Мир должен знать». В Крыму рассказали, когда решат проблему с водоснабжением

Названа предварительная сумма ущерба от водной блокады Крыма. По предварительным подсчётам, перекрытие воды по Северо-Крымскому каналу нанесло экономике Крыма и России ущерб, который оценили почти в 1,5 триллиона рублей. Глава рабочей комиссии по оценке ущерба от водной блокады, первый заместитель спикера парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что иск против организаторов водной блокады полуострова планируется подать в российский суд в первом полугодии 2021 года.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что подсчет ущерба от водной блокады и других действий Украины должен быть озвучен мировому сообществу.

"Надо вести подсчет ущерба. Не в ближайшем, так в отдаленном будущем. О том, что водная блокада нанесла Крыму очень серьезный урон, должно знать мировое сообщество. Оно, правда, не очень хочет слышать о проблемах в Крыму, пытается переложить их полностью на Россию, но Россия и так делает невероятно много для развития Крыма, в том числе, по решению водной блокады. При этом американцы прощают Украине средневековые методы борьбы с неугодными территориями и людьми, которые там проживают", - отметил он.