«Мир должен знать». В Крыму рассказали, когда решат проблему с водоснабжением

Сенатор Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что проблему с бесперебойным водоснабжением полуострова удастся решить за два-три года.

Названа предварительная сумма ущерба от водной блокады Крыма. По предварительным подсчётам, перекрытие воды по Северо-Крымскому каналу нанесло экономике Крыма и России ущерб, который оценили почти в 1,5 триллиона рублей. Глава рабочей комиссии по оценке ущерба от водной блокады, первый заместитель спикера парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что иск против организаторов водной блокады полуострова планируется подать в российский суд в первом полугодии 2021 года.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что подсчет ущерба от водной блокады и других действий Украины должен быть озвучен мировому сообществу.

"Надо вести подсчет ущерба. Не в ближайшем, так в отдаленном будущем. О том, что водная блокада нанесла Крыму очень серьезный урон, должно знать мировое сообщество. Оно, правда, не очень хочет слышать о проблемах в Крыму, пытается переложить их полностью на Россию, но Россия и так делает невероятно много для развития Крыма, в том числе, по решению водной блокады. При этом американцы прощают Украине средневековые методы борьбы с неугодными территориями и людьми, которые там проживают", - отметил он.

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Собеседник НСН назвал сроки решения водной блокады и выразил надежду, что адекватное руководство на Украине когда-нибудь появится.

"Мы сами решим проблему с бесперебойным водоснабжением Крыма где-то за два-три года. Мы уйдем от графиков подачи воды, прежде всего в городе Симферополе и курортных городах. Хотя когда работал Северо-Крымский канал, в районах того же Симферополя вода подавалась тоже по графику. Там была другая проблема - за все время водонапорная сеть ни разу не ремонтировалась, большая изношенность и ветхое состояние. Вся система этого канала пришла в полнейший упадок, это и русло канала и состояние водонапорных станций, они пришли в полную негодность. Так что станет вопрос, нужно ли нам это в будущем или имеет смысл вовсе отказаться от этой системы. Надеюсь, что когда-нибудь на Украине появится адекватное руководство, с которым можно будет нормально сотрудничать", - добавил он.

Ранее правительство России выделило более 3,2 миллиарда рублей на меры по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя. Средства направят на поиск новых источников питьевой воды и ремонт сетей водоснабжения.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ВодаКрым
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