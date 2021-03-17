«Будут ждать и не дождутся!» В Совфеде ответили Украине по возврату Крыма
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в эфире НСН не стал исключать, что Япония отзовется на просьбу Киева помочь с решением «крымского вопроса».
Украина намерена привлечь Японию к участию в инициативе «Крымская платформа», которая должна способствовать возвращению полуострова под контроль Киева. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Таран во время визита в Токио.
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что ни Украина, ни Япония не окажут никакого влияния на статус российского Крыма.
«Есть же проблема Курильских островов. Украина решила, что ситуация с Крымом похожа на эту проблему, и решила привлечь Японию. Я даже не исключаю, что Япония отзовется на эту просьбу. Япония уже 70 лет пытается решить вопрос по Курильским островам и ничего не решила. И не решит. Та же сама ситуация ожидает и Украину. Хотя Украина гораздо больше зависит от России, чем Япония. Через два года, пять или десять лет они забудут об этой так называемой крымской платформе и будут стремиться к налаживанию отношений с Россией. Крым в составе России, ни с кем переговариваться Россия не собирается. Нас, крымчан, очень радует эта позиция. Никакого существенного влияния на статус Крыма ни Украина, ни Япония оказать не могут», - заключил он.
По мнению Киева, Украина и Япония «солидарно придерживаются принципа нерушимости международно признанных границ». Таран заверил, что Киев разделяет позицию Токио о статусе «северных территорий» (так в Японии называют южную часть Курил), а также необходимость обеспечения свободного и безопасного судоходства во всех водах в соответствии с международными соглашениями.
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