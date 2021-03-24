Названа предварительная сумма ущерба от водной блокады Крыма
Глава рабочей комиссии по оценке ущерба от водной блокады, первый заместитель спикера парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что иск против организаторов водной блокады полуострова планируется подать в российский суд в первом полугодии 2021 года, сообщает РИА новости.
Он отметил, что по предварительным подсчётам, перекрытие воды по Северо-Крымскому каналу нанесло экономике Крыма и России ущерб, который оценили почти в 1,5 триллиона рублей.
«Уже в приближении - 1 триллион 476 миллиардов рублей», - рассказал Фикс и добавил, что окончательные цифры будут подтверждены и озвучены в ходе дальнейшей работы комиссии.
Ранее правительство РФ выделило более 3,2 миллиарда рублей меры по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя, сообщает Ura.ru. В частности, данные средства направят на поиск новых источников питьевой воды и ремонт сетей водоснабжения.
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