В Кривом Роге полностью прекратила работу железная дорога
В Кривом Роге полностью приостановлено железнодорожное сообщение, заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко.
«Попадание было на территории Криворожского района, Лозоватская община, по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами, типы ракет устанавливаются. Значительные разрушения, возможности передвижения по железной дороге сейчас нет», - цитирует его украинское издание Klimenko Time.
Ранее глава областной военной администрации Кривого Рога Валентин Резниченко рассказал о сильных повреждениях объект транспортной инфраструктуры.
Ранее сообщалось о взрывах на всей территории Украины. Как сообщил советник МВД Украины Антон Геращенко, на многоквартирный жилой дом в Киеве упали обломки сбитой системой ПВО ракеты. В украинской столице введены экстренные отключения света. Из-за взрывов в Харькове остановлена работа метрополитена, а часть Львова и Житомира находятся без электричества после ракетного обстрела. Также сообщается о взрывах в Одесской и Винницкой областях, в Ровно, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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