В Кривом Роге полностью прекратила работу железная дорога

В Кривом Роге полностью приостановлено железнодорожное сообщение, заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко.

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«Попадание было на территории Криворожского района, Лозоватская община, по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами, типы ракет устанавливаются. Значительные разрушения, возможности передвижения по железной дороге сейчас нет», - цитирует его украинское издание Klimenko Time.

Ранее глава областной военной администрации Кривого Рога Валентин Резниченко рассказал о сильных повреждениях объект транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось о взрывах на всей территории Украины. Как сообщил советник МВД Украины Антон Геращенко, на многоквартирный жилой дом в Киеве упали обломки сбитой системой ПВО ракеты. В украинской столице введены экстренные отключения света. Из-за взрывов в Харькове остановлена работа метрополитена, а часть Львова и Житомира находятся без электричества после ракетного обстрела. Также сообщается о взрывах в Одесской и Винницкой областях, в Ровно, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаЖелезная Дорога
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