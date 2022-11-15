На всей территории Украины произошли взрывы

На территории Украины слышны взрывы. Как сообщил советник МВД Украины Антон Геращенко на многоквартирный жилой дом в Киеве упали обломки сбитой системой ПВО ракеты. В украинской столице введены экстренные отключения света.

Из-за взрывов в Харькове остановлена работа метрополитена, а часть Львова находится без электричества после ракетного обстрела, сообщают украинские СМИ.

Свет пропал в части Житомира после обстрела.

Также сообщается о взрывах в Одесской и Винницкой областях. В Ровно нанесен удар по объекту критической инфраструктуры, часть города без электроэнергии.



