На всей территории Украины произошли взрывы
На территории Украины слышны взрывы. Как сообщил советник МВД Украины Антон Геращенко на многоквартирный жилой дом в Киеве упали обломки сбитой системой ПВО ракеты. В украинской столице введены экстренные отключения света.
Из-за взрывов в Харькове остановлена работа метрополитена, а часть Львова находится без электричества после ракетного обстрела, сообщают украинские СМИ.
Свет пропал в части Житомира после обстрела.
Также сообщается о взрывах в Одесской и Винницкой областях. В Ровно нанесен удар по объекту критической инфраструктуры, часть города без электроэнергии.
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