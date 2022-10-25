В Кремле сочли «несерьёзным» подход США к теме «грязной бомбы»
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «непозволительной» оценку США предположительных планов Киева по применению так называемой «грязной бомбы», учитывая серьезность такой опасности. Он подчеркнул, что подход Вашингтона далёк от серьезного.
«Оставляем это, что называется, на совести этих телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями», - отметил пресс-секретарь президента РФ, комментируя высказывания на эту тему представителей Вашингтона.
Днём ранее в российском министерстве обороны выступили с утверждением, что обладают сведениями о планах украинских властей организовать провокацию с использованием «грязной бомбы» или маломощного атомного боеприпаса.
Данную тему глава Минобороны Сергей Шойгу обсудил по телефону со своими коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции. Этому же были посвящены телефонные беседы главы Генштаба Валерия Герасимова с британским и американским коллегами.
По итогам представитель Пентагона заявил, что США не считают, что Украина создаёт «грязную бомбу». Он озвучил официальную позицию Вашингтона, согласно которой, Москва пытается использовать такие обвинения как предлог для эскалации, передает РИА Новости. Такую же точку зрения высказали Лондон и Париж.
Эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталев отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «грязная бомба», в принципе, неудобна для применения из-за размеров, проще нанести символический удар для создания паники.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 578 / сут.
Умерли
390 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+12 912 / сут.
- В Кремле сочли «несерьёзным» подход США к теме «грязной бомбы»
- В России опровергли задержание СБУ сотрудников РИА Новости
- Король Великобритании принял отставку Трасс
- Новый курс истории появится в школах РФ
- Кириенко заявил, что в зоне спецоперации идёт сражение за русский мир
- Сбербанк рассказал о крупнейшей в своей истории кибератаке
- Премьер Норвегии выступил за поддержание контактов с Россией
- ЕС срочно выделит Украине €1 млрд для восстановления энергоснабжения
- Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта
- WhatsApp пришёл в себя после глобального сбоя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru