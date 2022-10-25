В Кремле сочли «несерьёзным» подход США к теме «грязной бомбы»

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «непозволительной» оценку США предположительных планов Киева по применению так называемой «грязной бомбы», учитывая серьезность такой опасности. Он подчеркнул, что подход Вашингтона далёк от серьезного.

«Оставляем это, что называется, на совести этих телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями», - отметил пресс-секретарь президента РФ, комментируя высказывания на эту тему представителей Вашингтона.

Днём ранее в российском министерстве обороны выступили с утверждением, что обладают сведениями о планах украинских властей организовать провокацию с использованием «грязной бомбы» или маломощного атомного боеприпаса.

Чудовищное преступление: Москва готовится к применению Киевом «грязной бомбы»

Данную тему глава Минобороны Сергей Шойгу обсудил по телефону со своими коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции. Этому же были посвящены телефонные беседы главы Генштаба Валерия Герасимова с британским и американским коллегами.

По итогам представитель Пентагона заявил, что США не считают, что Украина создаёт «грязную бомбу». Он озвучил официальную позицию Вашингтона, согласно которой, Москва пытается использовать такие обвинения как предлог для эскалации, передает РИА Новости. Такую же точку зрения высказали Лондон и Париж.

Эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталев отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «грязная бомба», в принципе, неудобна для применения из-за размеров, проще нанести символический удар для создания паники.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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