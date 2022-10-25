В Кремле сочли «несерьёзным» подход США к теме «грязной бомбы»

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «непозволительной» оценку США предположительных планов Киева по применению так называемой «грязной бомбы», учитывая серьезность такой опасности. Он подчеркнул, что подход Вашингтона далёк от серьезного.

«Оставляем это, что называется, на совести этих телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями», - отметил пресс-секретарь президента РФ, комментируя высказывания на эту тему представителей Вашингтона.

Днём ранее в российском министерстве обороны выступили с утверждением, что обладают сведениями о планах украинских властей организовать провокацию с использованием «грязной бомбы» или маломощного атомного боеприпаса.