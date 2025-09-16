Лавров: Россия отходит от термина «недружественные страны»

Россия постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы постепенно отходим от термина "недружественные страны", хотя в законодательстве он остается», - указал глава МИД.

Как напомнил Лавров, президент РФ Владимир Путин во время недавнего выступления во Владивостоке указал, что для России нет недружественных государств, а есть «страны, у которых недружественные правительства» по отношению к Москве.

В 2021 году Россия создала список недружественных стран и территорий. В него включили в том числе США, Украину, Данию, Грецию, Хорватию, напоминает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
