«Ничего удивительного в этом нет, будет продолжаться рост, потому что зима скоро. Это сезонное заболевание. Все СМИ переживают и кричат на эту тему, но это норма. Школьники пошли в школу, стали общаться. Это нормально, они зарабатывают свой иммунитет, это неизбежно в любых коллективах – школах, садах, военных лагерях и так далее», - объяснил он.

Он дал советы тем, кто решил начать укреплять иммунитет в разгар простудных заболеваний.

«Что касается усиления иммунитета, осенью ты уже ничего не усилишь. Иммунитет - это не то, что ты включил, выключил. Любой человек хочет укрепить иммунитет, но самое быстрое – это три-четыре месяца, а в целом все-таки полгода. Полгода человек будет закаляться, правильно питаться, не просто худеть, а именно правильно питаться продуктами, которые, так сказать, борются с воспалениями, а не наоборот провоцируют их, заниматься физической культурой, спать. Это то, что укрепляет наш естественный иммунитет. И никакие лекарства его укрепить не могут. Вакцина – да», - добавил собеседник НСН.

Вакцинация и правильное питание помогут поддержать иммунитет и предотвратить заражение гриппом и ОРВИ, заявил НСН директор научно-исследовательского центра НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского, вирусолог Георгий Викулов.

