Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом
Независимая комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала геноцидом действия Израиля в секторе Газа. Об этом говорится в докладе международного объединения.
«Израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения; и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы», — отмечается в документе.
Комиссия подчеркнула, что это — основные акты геноцида согласно Римскому статуту и Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него.
Ранее агентство и гуманитарная организация системы ООН объявили катастрофический голод в секторе Газа, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нетаньяху подтвердил интенсивную фазу операции в Газе
- Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом
- По примеру Долиной: Как покупатели теряют квартиры из-за мошенников
- Продолжением конфликта в секторе Газа назвали джихад в Европе и США
- В Новосибирске задержали подозреваемую в подрыве Транссиба
- Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке
- Психолог объяснил, почему альфа-самцы сегодня проигрывают масикам и скуфам
- СМИ: Певице Монеточке запретили въезд в Турцию, ОАЭ и Сербию
- Россиянам посоветовали готовиться к дорогому пиву в магазинах
- Алиев: Баку хочет мира, но должен быть готов к войне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru