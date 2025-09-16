«Два выходных в год»: Почему в России никогда не будет рабочей четырехдневки
В будущем в России перейдут на семичасовой рабочий день, сказал НСН Алексей Захаров.
В Трудовом кодексе никогда не будет прописано понятие четырехдневной рабочей недели, заявил НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил ТАСС, что рынок труда в России постепенно сам перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но этот процесс не должен навязываться регулятивно и подойдет не для всех профессий. Захаров с этим категорически не согласился.
«Трудовой кодекс не позволит человеку работать больше положенного, меньше — пожалуйста. Работодатель самостоятельно это определяет: хоть четыре дня, хоть три. Можно нанять продавца на три дня в неделю и платить ему за эти три дня. Трудовой кодекс все регламентирует. Однако никогда в нем не будет прописана четырехдневная рабочая неделя. Никогда. Со временем будет меняться количество часов, больше которого в неделю работодатель не сможет заставить человека работать. Такая тенденция зародилась не вчера. Если мы посмотрим на устройство труда 100 лет назад, то увидим средний рабочий день в 12-14 часов и два выходных в год. Не было ни отпусков, ни больничных. Люди приходили и работали. Сейчас люди работают по восемь часов. Через какое-то время люди будут работать по семь часов», — сказал собеседник НСН.
По его словам, работодатели распределяют рабочее время сотрудников так, как выгодно и удобно компании.
«Как распределять рабочие часы внутри недели, решает работодатель, указывать ему никто не будет. Одним так удобно, другим — иначе. Работодатели, которые считают, что их сотрудникам нужно работать меньше, принимают такое решение, исходя из отсечения траты времени на распитие чая на рабочем месте. Если работодатель может себе позволить сократить количество рабочих часов, то он это делает. Это зависит не от сферы, а от того, как организован производственный процесс в каждой конкретной компании», — заключил Захаров.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что представители социально ориентированных профессий оценивают возможности передачи своих функций искусственному интеллекту (ИИ) ниже, чем представители максимально автоматизированных сфер деятельности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко призвал белорусских военных учиться у россиян
- Володин рассказал, что в портфеле Госдумы находятся 1174 законопроекта
- Лавров: «Интервидение» можно считать мягкой силой
- Отели в Сочи станут дешевле на 40% в конце октября
- В Забайкалье упал в озеро вездеход с девятью пассажирами
- Депутат Гусев анонсировал стандарт для автомобилей такси
- СБУ объявила в розыск главу ЦИК Памфилову
- Цены на такси взлетят в четыре раза из-за локализации машин
- В Омске пьяная женщина за рулем протаранила восемь машин
- «Два выходных в год»: Почему в России никогда не будет рабочей четырехдневки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru