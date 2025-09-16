По его словам, работодатели распределяют рабочее время сотрудников так, как выгодно и удобно компании.

«Как распределять рабочие часы внутри недели, решает работодатель, указывать ему никто не будет. Одним так удобно, другим — иначе. Работодатели, которые считают, что их сотрудникам нужно работать меньше, принимают такое решение, исходя из отсечения траты времени на распитие чая на рабочем месте. Если работодатель может себе позволить сократить количество рабочих часов, то он это делает. Это зависит не от сферы, а от того, как организован производственный процесс в каждой конкретной компании», — заключил Захаров.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что представители социально ориентированных профессий оценивают возможности передачи своих функций искусственному интеллекту (ИИ) ниже, чем представители максимально автоматизированных сфер деятельности.

