В России создали совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов

Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов создали в России. Об этом сообщило Минпросвещения.

Как отметили в ведомстве, орган займется рассмотрением вопросов, которые связаны с «обеспечением и развитием системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов». Кроме того, совет будет вырабатывать предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в этой части.

Основными задачами структуры станут рассмотрение заявлений по сложным и спорным ситуациям, полученных региональными комиссиями, и разработка рекомендаций.

Сопредседателями совета стали министр просвещения Сергей Кравцов и глава Общероссийского Профсоюза образования Лариса Солодилова.

Между тем глава Минпросвещения допустил, что зарплаты учителей будут повышены, пишет «Свободная пресса».

