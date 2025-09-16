В России создали совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов
Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов создали в России. Об этом сообщило Минпросвещения.
Как отметили в ведомстве, орган займется рассмотрением вопросов, которые связаны с «обеспечением и развитием системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов». Кроме того, совет будет вырабатывать предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в этой части.
Основными задачами структуры станут рассмотрение заявлений по сложным и спорным ситуациям, полученных региональными комиссиями, и разработка рекомендаций.
Сопредседателями совета стали министр просвещения Сергей Кравцов и глава Общероссийского Профсоюза образования Лариса Солодилова.
Между тем глава Минпросвещения допустил, что зарплаты учителей будут повышены, пишет «Свободная пресса».
