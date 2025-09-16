«В Градостроительном кодексе уже есть определения парковок и парковочного пространства. Унифицировать правила для регионов, населенных пунктов невозможно - слишком разные условия. Если хотят перенести опыт Москвы в другие субъекты, я категорически против, поскольку в регионах организация парковок лучше, справедливее оплата. Москва тоже не пойдет на поводу у регионов. Поэтому, из этой затеи либо ничего не выйдет, либо станет только хуже», - подчеркнул Похмелкин.

Кроме того, он считает, что организацию парковок во дворах вообще не следует трогать.

«Лучше властям не соваться во дворы, если честно, поскольку там методом саморегулирования все и так делается. Дворы пока справляются, не могу сказать, что там идет тотальная борьба за парковочные места, как-то из положения выходят. Это лучше, чем, если начнут что-то делать единым подходом, вот тогда ситуация может обостриться», - отметил собеседник НСН.