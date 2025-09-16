Автомобилисты выступили против единых правил организации парковок
Унификация правил для регионов только ухудшит ситуацию с размещением автомобилей, заявил НСН Виктор Похмелкин
Создать единые условия для парковок автотранспорта для всех регионов невозможно, такая идея даже вредна. Об этом в комментарии НСН заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Создать в России единую систему управления парковками (парковочное пространство) предложил член Совета Федерации Артем Шейкин. По его мнению, общие правила, обязательные для регионов, позволят в том числе решить проблему беспорядочной расстановки машин во дворах и на улицах, которые мешают движению пешеходов и транспорта. Как заявил сенатор ТАСС, начать надо с законодательного закрепления понятий «единое парковочное пространство» и «парковочная деятельность».
«В Градостроительном кодексе уже есть определения парковок и парковочного пространства. Унифицировать правила для регионов, населенных пунктов невозможно - слишком разные условия. Если хотят перенести опыт Москвы в другие субъекты, я категорически против, поскольку в регионах организация парковок лучше, справедливее оплата. Москва тоже не пойдет на поводу у регионов. Поэтому, из этой затеи либо ничего не выйдет, либо станет только хуже», - подчеркнул Похмелкин.
Кроме того, он считает, что организацию парковок во дворах вообще не следует трогать.
«Лучше властям не соваться во дворы, если честно, поскольку там методом саморегулирования все и так делается. Дворы пока справляются, не могу сказать, что там идет тотальная борьба за парковочные места, как-то из положения выходят. Это лучше, чем, если начнут что-то делать единым подходом, вот тогда ситуация может обостриться», - отметил собеседник НСН.
Виктор Похмелкин также заявил о необходимости заранее готовится к возможному бурному росту числа автомобилей в стране.
«Сейчас немного стало легче в том отношении, что люди стали меньше приобретать автомобилей, меньше ездят. Когда и, если в стране начнется экономический рост, эта проблема будет снова острой. К этому надо готовиться, но не такими методами, не единым подходом. Нужны умные решения. Для больших городов проблема еще заключается в том, что в центре самая большая нехватка парковок из-за наибольшей концентрации рабочих мест. Если эту проблему решить, так или иначе, рассредоточением рабочих мест, дистанционной работой, уже станет полегче. Этим, по большому счету, сейчас никто не занимается», - заключил эксперт.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что власти столицы не ставят задачу «сделать все парковки платными». По его словам, их вводят только там, где много нарушений и местным жителям не хватает парковочных мест.
