В Башкирии запретили публиковать информацию об атаках дронов и применении ПВО
Запрет на публикацию и распространение данных о применении БПЛА, его последствиях, работе систем ПВО ввели в Башкирии. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации региона.
Документ запрещает публиковать и распространять в интернете, СМИ и социальных сетях информацию, в том числе фото и видео, о применении и последствиях применения беспилотников, включая «информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место запуска, нахождения, падения, траекторию полета, определить места (объекты) их атаки, факт поражения... и характер нанесенных ими повреждений». Кроме того, запрещается размещение сведений о работе систем противодействия БПЛА, ПВО, радиоэлектронной борьбы и местах их расположения.
Ограничения будут действовать до снятия режима базовой готовности, они не касаются публикаций органов исполнительной власти или местного самоуправления.
Ранее власти Санкт-Петербурга запретили публиковать кадры работы ПВО в городе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: «Интервидение» можно считать мягкой силой
- Отели в Сочи станут дешевле на 40% в конце октября
- В Забайкалье упал в озеро вездеход с девятью пассажирами
- Депутат Гусев анонсировал стандарт для автомобилей такси
- СБУ объявила в розыск главу ЦИК Памфилову
- Цены на такси взлетят в четыре раза из-за локализации машин
- В Омске пьяная женщина за рулем протаранила восемь машин
- «Два выходных в год»: Почему в России никогда не будет рабочей четырехдневки
- В Башкирии запретили публиковать информацию об атаках дронов и применении ПВО
- Автомобилисты выступили против единых правил организации парковок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru