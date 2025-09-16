В Башкирии запретили публиковать информацию об атаках дронов и применении ПВО

Запрет на публикацию и распространение данных о применении БПЛА, его последствиях, работе систем ПВО ввели в Башкирии. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации региона.

Документ запрещает публиковать и распространять в интернете, СМИ и социальных сетях информацию, в том числе фото и видео, о применении и последствиях применения беспилотников, включая «информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место запуска, нахождения, падения, траекторию полета, определить места (объекты) их атаки, факт поражения... и характер нанесенных ими повреждений». Кроме того, запрещается размещение сведений о работе систем противодействия БПЛА, ПВО, радиоэлектронной борьбы и местах их расположения.

Ограничения будут действовать до снятия режима базовой готовности, они не касаются публикаций органов исполнительной власти или местного самоуправления.

Ранее власти Санкт-Петербурга запретили публиковать кадры работы ПВО в городе.

