«Я считаю, что нужно полностью запретить рекламу энергетиков в СМИ, потому что энергетики наносят вред здоровью, особенно молодежи. У нас в основном молодежь употребляет энергетические напитки в больших количествах. Реклама должна быть резко ограничена по примеру рекламы алкоголя и сигарет. На напитках должно быть предупреждение о том, какой вред здоровью наносят энергетики. У молодых людей до 21 года еще формируется сердечно-сосудистая система. Если будет высокое потребление таким напитков, это может сказаться на формировании головного мозга, в дальнейшем могут быть серьезные заболевания. Это забота о нашем будущем поколении. Запреты рекламы алкоголя и табака положительно сказались на общей динамике потребления. В рекламе энергетиков рассказывается, что они дают силы, хорошее настроение и так далее, про вред никто не говорит», - пояснил он.



За курение вейпов после запрета будут предусмотрены штрафы, заявил НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

