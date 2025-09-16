Депутат Леонов призвал запретить рекламу энергетиков

Сергей Леонов заявил НСН, что энергетики сегодня угрожают здоровью молодежи, так как в рекламе указывается только их положительный эффект. 

В России реклама энергетиков должна быть приравнена к рекламе алкоголя и сигарет, заявил НСН председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Ограничение рекламы энергетических напитков перенесено с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года. Это связано с тем, что авторы законопроекта не успели внести изменения ко второму чтению, пишет «Коммерсант». В новой версии ужесточаются правила для маркетинга такой продукции, включая запрет на обращение к несовершеннолетним и упоминание витаминов и биологически активных добавок (БАД) в составе. Леонов уверен, что запрет должен быть полным.

«Я считаю, что нужно полностью запретить рекламу энергетиков в СМИ, потому что энергетики наносят вред здоровью, особенно молодежи. У нас в основном молодежь употребляет энергетические напитки в больших количествах. Реклама должна быть резко ограничена по примеру рекламы алкоголя и сигарет. На напитках должно быть предупреждение о том, какой вред здоровью наносят энергетики. У молодых людей до 21 года еще формируется сердечно-сосудистая система. Если будет высокое потребление таким напитков, это может сказаться на формировании головного мозга, в дальнейшем могут быть серьезные заболевания. Это забота о нашем будущем поколении. Запреты рекламы алкоголя и табака положительно сказались на общей динамике потребления. В рекламе энергетиков рассказывается, что они дают силы, хорошее настроение и так далее, про вред никто не говорит», - пояснил он.

