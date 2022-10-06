В Кремле оценили слова Маска о тяготении востока Украины к России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал мнение американского миллиардера Илона Маска о стремлении восточной части Украины к объединению с Россией. Пресс-секретарь президента РФ назвал такое мнение «констатацией реального положения дел».

Ранее предприниматель из США в своём Twitte ответил на критику в свой адрес со стороны американского сенатора Линдси Грэм. Как подчеркнул Маск, если исходить из того, что воля народа имеет значение, необходимо в любом конфликтном регионе поддерживать стремления местных жителей.

«Отрезвление или утопия»: Россия и Украина оценивают мирный план Маска

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Маск также опубликовал карту, подтверждающую пророссийские настроения в восточной Украине в ходе выборов. По словам Пескова, на востоке Украины действительно «испокон веков жило население, которое было русскими носителями».

Ранее на текущей неделе Маск озвучил свой подход к урегулированию ситуации на Украине. Его план состоит из четырёх пунктов: Крым остаётся в составе РФ; в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проведение повторных референдумов под наблюдением ООН; гарантировать Крыму водоснабжение; зафиксировать нейтральный статус Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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