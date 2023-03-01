В Кремле не верят, что Украина не наносит удары по России
1 марта 202313:59
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не верят в заявления украинских чиновников о непричастности к ударам по России.
«Украина не наносит ударов по территории РФ», - заявил ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Мы ему не верим», - ответил Песков.
Ранее генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой в беседе с НСН назвал причины неуязвимости дронов для противовоздушной обороны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru