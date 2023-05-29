В Кременчуге и Одессе раздаются взрывы

В Кременчуге Полтавской области, а также в Одессе произошли взрывы, сообщает телеканал ТСН.

Украинские СМИ: в Николаевской области прогремели взрывы

На большей части территории Украины, в том числе в Одесской и Полтавской областях, объявлена воздушная тревога.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев массово атаковали дроны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дюк Ришелье
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывыУкраинаОдесса

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