В Красном Кресте рассказали о последствиях разрушения Каховской ГЭС

Она отметила, что повреждение инфраструктуры может привести к «отчаянию целых сообществ» и разрушить жизни мирных граждан. Бауэр призвала конфликтующие стороны к соблюдению своих юридических обязательств.

Зампред Госсовета Крыма Алла Пономаренко рассказала Telegram-каналe «Радиоточка НСН» о готовности жителей полуострова к различным испытаниям, в том числе, с перебоях с водой. А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ предупреждала ООН о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС.

