В Красном Кресте рассказали о последствиях разрушения Каховской ГЭС
Десятки тысяч человек оказались в тяжелой гуманитарной ситуации из-за разрушения Каховской ГЭС, заявила региональный директор Международного комитета Красного Креста Ариана Бауэр. Ее слова приводит РИА Новости.
Она отметила, что повреждение инфраструктуры может привести к «отчаянию целых сообществ» и разрушить жизни мирных граждан. Бауэр призвала конфликтующие стороны к соблюдению своих юридических обязательств.
Зампред Госсовета Крыма Алла Пономаренко рассказала Telegram-каналe «Радиоточка НСН» о готовности жителей полуострова к различным испытаниям, в том числе, с перебоях с водой. А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ предупреждала ООН о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru