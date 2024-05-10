Автобус с пассажирами упал в Мойку в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, сначала общественный транспорт врезался в два автомобиля, после чего пробил ограду и рухнул в реку.

Отмечается, что в момент ДТП в салоне автобуса находились 20 человек. По предварительным данным, госпитализировано четыре человека.

Ранее в Воронеже столкнулись маршрутный автобус и восемь легковых автомобилей, сообщает RT.

