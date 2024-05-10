Путин провел встречу с Мишустиным
Президент Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.
Как отметил российский лидер, «было бы правильно», если бы глава правительства продолжил работу на своем посту.
«Хочу вас заверить, что никаких пауз в работе правительства не будет, мы будем продолжать текущую работу», — обратился Мишустин к президенту.
Путин подчеркнул, что планирует встретиться с премьером еще раз, когда парламент утвердит кандидатуру Мишустина на должность председателя правительства.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент внес в палату кандидатуру Мишустина на пост премьера, Дума рассмотрит ее на пленарном заседании.
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