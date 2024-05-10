Очередной украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области
10 мая 202414:10
Над территорией Белгородской области был уничтожен очередной украинский беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, очередная попытка ВСУ атаковать объекты на территории РФ была пресечена около 13:00 мск 10 мая.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства системы ПВО РФ отразили в Подольске атаку беспилотника Украины, который летел на столицу, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru