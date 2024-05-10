Очередной украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области

Над территорией Белгородской области был уничтожен очередной украинский беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным ведомства, очередная попытка ВСУ атаковать объекты на территории РФ была пресечена около 13:00 мск 10 мая.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства системы ПВО РФ отразили в Подольске атаку беспилотника Украины, который летел на столицу, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияМинобороны РФБелгородская областьПВО

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