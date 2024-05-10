В Астрахани задержали предполагаемого виновника гибели людей от наркотиков

В ведомстве напомнили, что кроме пяти погибших от отравления неизвестным веществом ещё 14 человек были госпитализированы. У одного из них было обнаружено вещество. Экспертиза установила, что это метадон.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали «20-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии».

«По версии следствия, злоумышленник прибыл в Астрахань и по указанию неустановленных лиц, размещал наркотические средства в тайники», - говорится в сообщении.

Ранее в Следственном управлении СК РФ по Астраханской области заявили, что в региональном центре были обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет, причиной смерти которых, по предварительной версии, стало отравление неизвестным веществом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

