В Астрахани задержали предполагаемого виновника гибели людей от наркотиков
Полиция в Астрахани задержала мужчину, подозреваемого в распространении партии наркотиков, после употребления которых умерли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.
В ведомстве напомнили, что кроме пяти погибших от отравления неизвестным веществом ещё 14 человек были госпитализированы. У одного из них было обнаружено вещество. Экспертиза установила, что это метадон.
В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали «20-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии».
«По версии следствия, злоумышленник прибыл в Астрахань и по указанию неустановленных лиц, размещал наркотические средства в тайники», - говорится в сообщении.
Ранее в Следственном управлении СК РФ по Астраханской области заявили, что в региональном центре были обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет, причиной смерти которых, по предварительной версии, стало отравление неизвестным веществом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru