СМИ: В Петербурге при падении автобуса в реку погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге, ещё четверо находятся в состоянии клинической смерти. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.

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По данным источников ТАСС, погибли три человека погибли , ещё шестеро были госпитализированы.

«Пострадавшим оказывают оперативную помощь. Координацию осуществляю лично», - написал в своём Telegram-канале губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, по факту падения автобуса в воду возбуждено два уголовных дела: по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о нарушении ПДД.

Ранее направлявшийся в Усть-Лугу автобус с 50 рабочими перевернулся на трассе в Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПУголовное ДелоПогибшиеСанкт-ПетербургАвтобус

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