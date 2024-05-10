ВСУ обстреляли брянское село Новые Юрковичи

ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Над Брянской областью сбили три беспилотника ВСУ

«Повреждены три домовладения, одна единица техники», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее в поселке Теткино Курской области три дома загорелись после атаки со стороны украинских войск.

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ФОТО: РИА Новости
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