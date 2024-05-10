ВСУ обстреляли брянское село Новые Юрковичи
10 мая 202412:50
ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Повреждены три домовладения, одна единица техники», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Отмечается, что никто не пострадал.
Ранее в поселке Теткино Курской области три дома загорелись после атаки со стороны украинских войск.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru