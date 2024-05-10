Пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области выплатили почти 5 млрд руб

Пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области уже выплатили четыре млрд 960,27 млн рублей компенсаций. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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В сообщении говорится, что это в том числе единовременная материальная помощь, а также финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости.

«Всего от оренбуржцев поступило 517 641 заявление. Одобрены выплаты 230 235 жителям региона», - уточнили местные власти.

Также отмечается, что по 101 056 заявлениям было отказано в связи с повторной подачей или отсутствием права на выплаты.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что предварительные подсчёты показывают, что ущерб от паводка в регионе превысил 40 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/orsk_adm
ТЕГИ:КомпенсацияВыплатыПаводокОренбургская Область

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