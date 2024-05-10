Путин призвал Мишустина работать без пауз

На встрече с исполняющим обязанности главы кабинета министров Михаилом Мишустиным он указал, что именно так следует действовать «в сегодняшних непростых условиях».

«Главное, к чему мы должны стремиться - к реализации национальных целей по всем направлениям», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин после своей инаугурации подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

