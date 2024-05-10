Путин призвал Мишустина работать без пауз
Российскому правительству необходимо собраться и работать без пауз. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с исполняющим обязанности главы кабинета министров Михаилом Мишустиным он указал, что именно так следует действовать «в сегодняшних непростых условиях».
«Главное, к чему мы должны стремиться - к реализации национальных целей по всем направлениям», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин после своей инаугурации подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Очередной украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области
- Автобус с пассажирами упал в Мойку в Санкт-Петербурге
- Путин призвал Мишустина работать без пауз
- В Астрахани задержали предполагаемого виновника гибели людей от наркотиков
- Путин провел встречу с Мишустиным
- Телеграм: Ядерная инаугурация на фоне Победы
- ВСУ обстреляли брянское село Новые Юрковичи
- При обстреле Донецка погибли две женщины
- На Солнце произошла новая особо крупная вспышка
- Хабиров: Атака БПЛА не скажется на производственных показателях завода в Салавате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru