Путин призвал Мишустина работать без пауз

Российскому правительству необходимо собраться и работать без пауз. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На встрече с исполняющим обязанности главы кабинета министров Михаилом Мишустиным он указал, что именно так следует действовать «в сегодняшних непростых условиях».

«Главное, к чему мы должны стремиться - к реализации национальных целей по всем направлениям», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин после своей инаугурации подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Правительство РоссииВладимир ПутинМихаил Мишустин

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