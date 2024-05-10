Телеграм: Ядерная инаугурация на фоне Победы
Инаугурация Владимира Путина, ядерные учения и празднование Дня Победы стали главными событиеми уходящей недели по версии самых Телеграм-каналов страны.
Путин и его инаугурация
Во вторник в Кремле прошла церемония инаугурации. Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России после победы на выборах.
«Старовойтов о политике» выделяет главное, на его взгляд, из инаугурационной речи президента:
«Идеологемы нового срока:
1) Государственная независимость,
2) Народосбережение,
3) Диалог с внешнеполитическими партнерами "на равных",
4) Воспитание новых элит,
5) Карьерные лифты для тех, кто делом доказал свой патриотизм».
«ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» публикует кадры видеотрансляций зарубежных телеканалов:
«СМИ по всему миру транслируют в прямом эфире церемонию инаугурации Путина. Вот вам и отмена России».
«Мюсли вслух» пишут о символизме момента:
«Вспомнилось, что 24 года назад, накануне своей первой инаугурации и.о. президента России Путин вместе с президентом Белоруссии Лукашенко и президентом Украины Кучмой открыл в Белгородской области памятник-часовню "Колокол Единения", олицетворяющий общность трех славянских народов. Старик Гегель в первой трети позапрошлого столетия писал, что в античной поговорке, будто сова Минервы вылетает в сумерки, скрыта мудрость: мировой дух пишет серым по серому, и нужно особое зрение, чтобы увидеть знаки судьбы. Мы же, напротив, живем в век явного, даже подчеркнутого символизма. "Колокол Единения" по-прежнему на своем месте, а президент Путин – в понедельник на встрече с правительством, вновь объяснивший причины начала СВО, – предстает в образе собирателя земель русских и человека, возглавившего процесс воссоединения нашего народа. Тем более что люди, проживающие в новых регионах, всегда считали (сегодня Путин также говорил об этом важном моменте) своей исторической родиной Россию».
Депутат Госдумы Денис Майданов считает, что ему повезло:
«Повезло жить в эпоху сильного руководителя нашего государства – патриота, созидателя, защитника страны. Человека, чью личность можно и нужно поставить в один ряд с Петром l, Екатериной II, Александром III, Иосифом Сталиным. Это все люди, которые развивали страну, увеличивали ее, выигрывали ключевые войны, улучшали положение и значимость России на мировой арене. Владимир Путин – правитель, надолго меняющий историю в пользу России; Президент, чьему периоду правления мы будем еще долго обязаны, потому что именно в эти годы закладывается философия, менталитет и идеология нашего общества на долгие годы вперед. В мире закладываются основы нового миропорядка с особым статусом России – сильнейшей мировой державы. Суверенного, мощного государства – культурно, экономически, духовно, военно-политически. Именно все это россияне и оценили в марте 2024 года, в пятый раз доверив руководство страной Владимиру Путину. Россия достойно прошла через события прошедших лет. Мы стали совершенно иной страной – мы стали сильнее, умнее, увереннее. Мы стали другим обществом – с твердой верой в наши ценности и в нашу правоту. Мы желаем нашему Президенту Сил, Удачи, Уверенности, Крепчайшего Здоровья, Победы! Поддерживаем всей душой, сердцем, делом! Победа будет за нами!»
«РосСкандал» рассказывает, что инаугурация Владимира Путина внесла очередной раскол в западный лагерь:
«На инаугурацию в Москву приехали представители семи стран ЕС – среди них Франция, Венгрия, Словакия, Греция. Более того, власти США неожиданно заявили, что признают Путина президентом РФ! При этом сигнал от заокеанского хозяина не расслышали в Германии! Подстилка дядюшки Джо колбаса Шольц почему-то встал в позу! Не заявил о признании Путина законным президентом, не прислал представителя на инаугурацию… В очередной раз "единый" Евросоюз предстал в образе рака, лебедя и щуки из прославленной басни Крылова. Впрочем, плевать на убогих! Результат выборов отменить не смогли, договориться – тоже... Российский народ решает, а западному отребью остается рыдать и быть терпилами. Россия сама и только сама будет определять свою судьбу!»
Россия и её Победа
9 мая Россия отпраздновала 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
«Защитники Отечества» отмечают, что этот праздник особенно дорог каждому жителю нашей страны:
«Он объединяет и делает нас сильнее. Мы преклоняемся перед мужеством и отвагой ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, отстоявших свободу и независимость Родины. Сегодня их славный героический путь продолжают участники специальной военной операции, выполняя патриотический долг и защищая Отечество. Нам важно помнить историю великой России, не забывать о том, какой ценой была достигнута Победа. Наша общая задача – поддержать героев и их родных, окружить заботой и вниманием, помочь вернуться к привычной жизни».
«Архивариус» пишет о преемственности:
«Новым героям еще предстоит написать свои имена на главных зданиях врагов нашей Родины. Но равнение всегда на тех, кто сделал это первыми. Все, кто сейчас на фронте, защищают не только страну и народ, но и нашу Победу от лжи, наветов и "переосмысливания". С Днем Победы!»
Сенатор Анатолий Широков считает, что 9 мая – праздник радостный и скорбный одновременно:
«В Великой Отечественной войне мы понесли тяжелые потери: 27 миллионов жертв, из которых большинство – гражданское население. Но тогда наши воины сделали главное – уничтожили непосредственную угрозу стране, взяли Берлин, осудили военных преступников и уничтожили людоедскую фашистскую идеологию на Европейском континенте. Многие народы и сегодня чтут этот подвиг. Но нынешние власти европейских стран хотят вымарать его со страниц своей истории, неистово борются с памятниками нашим воинам. Этот процесс начал активизироваться после распада Советского Союза, Варшавского договора и вывода наших войск из Восточной Европы. Германия объединилась, мы ушли, но американская оккупация никуда не делась. Их базы не просто остались – их число стало расти, пожирая новые страны. Структуры НАТО негласно стали появляться и на территории Украины. Чуть раньше нас проверяли на прочность в Приднестровье, Чечне, Абхазии и Южной Осетии... Россияне давно простили немецкий народ, но мы никогда не простим ужасные преступления нацистского режима Германии, который собрал под свои знамена практически все страны Европы. К сожалению, зерна той идеологии были вновь взяты из хранилища и посеяны на территориях бывших советских республик. 30 лет это методично удобрялось западными "садоводами". И вот мы опять видим нацистские марши и приветствия, эмблемы на шевронах и немецкие кресты на немецких танках на Украине. История повторяется, но новый организатор войны с Россией уже не отдельный европейский диктатор, а мощный надгосударственный политико-экономический блок. Поэтому нам нужна новая Победа! Одна на всех! И она обязательно будет! Этого требует наша совесть, этого требует справедливость! Об этом прекрасно знают бойцы на передовой. И прямо сейчас, идя на запад, они избавляют нас от новой угрозы. И над освобожденными городами мы видим знамя Великой Победы 1945 года».
«Всевидящее око» рассказывает о параде Победы в Москве:
«Парад Победы в Москве был неотделим от СВО. Среди 9000 военнослужащих, принимавших участие в параде на Красной площади, было больше 1000 участников Спецоперации. Строй бойцов СВО прошел по брусчатке главной площади российской столицы отдельным парадным расчетом. Бравые десантники печатали шаг под речевку "За Донбасс!" А в речи Верховного главнокомандующего, Президента России Владимира Путина прозвучали очень важные слова о том, что все участники Спецоперации – наши герои, с ними – вся Россия. Президент завершил свое выступление словами: "За Россию! За Победу!". Два эти понятия неразделимо связаны, и это придется осознать и тем, кто пытается переписать историю, преуменьшить вклад нашей страны и нашего народа в разгром Третьего рейха и его союзников в 1945, и тем, кто до сих пор лелеет беспочвенные фантазии о поражении России в конфликте с Украиной и стоящим за ее спиной Западом».
«Борода Вещает» восхищается смелостью киевлянки:
«В Киеве пенсионерка пришла в Парк Славы в советской форме и со звездой на пилотке. Полиция требует от Галины Савченко снять пилотку и предупреждает о возможном задержании. Снять головной убор со звездой женщина отказалась».
Атомная бомба и её учения
В понедельник Генштаб ВС РФ объявил о начале подготовки к учениям, которые будут включать отработку навыков применения нестратегического ядерного оружия. Провести их поручил главнокомандующий Владимир Путин.
Политолог Павел Данилин настроен кровожадно:
«Ну что ж, это правильный шаг, наконец-то. Надо еще принять поправки в ядерную доктрину. И провести испытания ЯО. Вот это будет доступно и понятно. И если после этого макроны и шольцы будут продолжать прыгать, то, как бы ни хотелось другого, надо бахнуть. Ракету с ЯО по Бескидскому тоннелю».
«Канал визионера» подчеркивает заявление МО РФ о том, что учения являются ответом на провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц в адрес России:
«Россия прямо предупреждает Запад о возможности применения тактического ядерного оружия в рамках СВО в случае активизации использования войск и техники НАТО на Украине, а также ракетных ударов оружием стран Антанты по основной территории России. Это первый шаг из целого ряда давно запланированных уже не слов, но действий по ядерной эскалации. В частности, судя по всему, прежде всего будут возобновлены испытательные взрывы ядерного оружия на Новой Земле, так что совсем скорого, неожиданного российского удара ТЯО по украинским (или НАТОвским) аэродромам, что перевернет важнейшую страницу истории человечества, все же пока ожидать не стоит».
«Доктор Z прописал» отмечает несогласованность реакции Евросоюза:
«Какая-то разноголосица наблюдается в цветущем саду по поводу планируемых Россией учений по повышению готовности нестратегических ядерных сил. "Разумеется, мы призываем Россию прекратить эскалацию, безответственную риторику и безответственное поведение". Это первая часть Марлезонского балета, солировал пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано. "Речь идет об учениях, которые Россия за последние годы провела десятки раз. Сейчас некоторые люди склонны брать любую новость и придавать ей больше значения, чем следовало бы. И в итоге такой подход не приносит пользы, так как мы лишь повышаем напряженность и становимся склонны к ненужным ответным действиям". Вторая часть все того же балета, уже в исполнении министра обороны Италии Гуидо Крозетто. Стоило б, наверное, договориться предварительно о согласованной позиции. Все же "безответственное поведение" (в чем оно, кстати, выражается?) или "не стоит придавать большого значения"».
Политолог Юрий Баранчик размышляет над практическими вопросами:
«Превратить Украину в полигон для ТЯО технически можно, но ряд моментов. Надо запустить заряд туда, куда он точно долетит – наверное, нужен гиперзвук. Если кочующая ПВО хохлов собьет из кулемета ядерную ракету, то конфуз будет адский. Желательно, чтобы в месте подрыва был минимум гражданских – пока что США единственные, кто бомбил ядерными бомбами живых людей, и зачем нам делать преждевременно им репутационный подарок, лишая их статуса уникальных в мировой истории козлов? Видится два гипотетических варианта учений с отработкой. Запуск с самолетов или подлодок ракет, способных нести ядерный заряд (почти любая, на самом деле) в направлении Румынии-Молдавии с самоликвидацией не долетая границы, или удар по погранпереходам на границе Польши-Украины. Заодно и протестируем в боевых условиях ПВО Польши, которой придется реагировать: они ж не отличат, с какой стороны границы идущая прямо на нее ракета упадет. А может быть, и вовсе третий вариант, связанный с репликой об F-16, их оценке как носителей ЯО и нашем соразмерном ответе. Тут к нам президент Кубы на День Победы приезжает, чего бы не повторить и правда Карибский кризис».
Владимир Путин сообщил, что военные Белоруссии присоединятся к российским учениям. Учения пройдут в три этапа, Белоруссия присоединится к России на втором этапе.
«Мейстер» размышляет о том, что это означает:
«Подключение к российским "ядерным учениям" еще и белорусских военных позволяет дополнительно уточнить контекст происходящего. Речь идет не только о возможных действиях в ответ на частный раздражитель в виде гипотетического появления войск НАТО на Украине или возможного применения поставленных западом ракет по целям на "старой" российской территории. Речь идет о зеркальном ответе с повышением ставок. Если Запад рассматривает возможность расширить пространство войны за счет ввода своих войск и расширения возможностей применения своего оружия, то мы демонстрируем в ответ, что в эту игру можно играть вдвоем, и пространство при необходимости может быть расширено за счет включения Белоруссии и развернутого на ее территории ядерного оружия вплоть до границы Польши и Германии».
Судья и его убежище
Судья 2-го воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил политическое убежище в Белоруссии. На пресс-конференции в Минске он выразил протест против несправедливой политики, которую проводят власти Польши в отношении Белоруссии и России.
«РУССКИЙ ДНЕВНИК» считает поступок Шмидта понятным:
«Судья, оказывается, разбирал дела военнослужащих, включая разведчиков и контрразведчиков, в том числе с грифом секретно. Мотивация Томаша самая простая. И я ему абсолютно верю. "Я дышу здесь воздухом свободы. Я чувствую здесь себя свободным и в безопасности", – сказал он. <…> Очень знакомое каждому политэмигранту чувство. Томаш бежал из страны, где даже неправильные, без всяких кавычек, с точки зрения властей, мысли являются тяжким преступлением. Бежал из тоталитарной Польши в свободную Белоруссию».
«Варшавская русалка» рассказывает про переполох в Варшаве:
«Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку объемов секретной информации, к которой имел доступ судья Томаш Шмидт, попросивший накануне политического убежища в Белоруссии. Известно, что летом Шмидт должен был войти в состав коллегии, которая занимается вопросами отказа в выдаче допуска к секретной информации. К ним, в частности, относятся документы с грифами "секретно" НАТО, ЕС и Европейского космического агентства. Также он должен был выступать с докладом по пяти делам, заведенным на главу ABW. По словам представителя Высшего административного суда Сильвестра Мартиняка, спецслужбы проверяли Шмидта до вступления в должность, но после проверок не проводили, хотя он выносил решения по секретным делам. За Шмидта также взялась и Генеральная прокуратура Польши: там проводят проверку на предмет возможной шпионской деятельности судьи. За это ему может грозить пожизненное заключение».
«От Латеранского холма до Вислы. Станислав Стремидловский» подчеркивает, что судья имел доступ к секретным документам:
«Мы имеем дело с человеком, который владел секретной информацией и был посвящен в дела реальной политики. То есть руководствовался не пропагандистскими нарративами, которые польское государство скармливает своим обывателям. <…> Теперь о том, какие выводы можно сделать из слов польского судьи. Первый: лето ожидается политически жарким для Польши. Судя по всему, Варшаве в июле-августе придется пойти на какое-то очень важное для себя решение. Связано оно будет с Украиной. Не исключено, что польская пешка вынужденно сдвинется на восток, и мы увидим бело-красных военных на той территории, что пока еще называется Западной Украиной. Варшава втянется в "большую игру", которая перекроит ее границы и отразится на состоянии дел в самой Польше, включая переход от нынешнего "демократического" устройства к повторению в том или ином варианте режима санации. Второе: варшавский салон не определился окончательно, на кого делать геополитическую ставку в этой операции. Большинство польских политиков не готовы играть самостоятельно, предпочитая реализовывать сценарии, выдвигаемые Вашингтоном, Берлином и Лондоном (при этом надо понимать, что все они конкурентны друг с другом и отводят Польше разную роль в походе на восток). Но – и тут судья задает определенную интригу – есть некий польский политик, который не позволяет Польше втянуться в конфликт. Очевидно, что он не действует сам по себе и не находится в одиночестве. А это означает, что в Польше есть силы, готовые сыграть вместе с Россией и Белоруссией на украинском направлении. Третье: учитывая степень допуска Шмидта к секретной информации, связанной с НАТО, у Варшавы намечаются проблемы с Североатлантическим альянсом. В ситуации, когда меняются руководящие структуры НАТО, а в Польше хотели бы продвинуть свои кандидатуры, очевидным становится то, что полякам в альянсе нельзя доверять».
«Темник» напоминает, что это уже второй резонансный случай с переходом польских граждан в Белоруссию в поисках убежища:
«Первым стал солдат Эмиль Чечко. В дни миграционного кризиса он перебежал в соседнюю страну в декабре 2021 года, утверждая, что лично участвовал в расстрелах нескольких сотен беженцев, переходивших в Польшу через восточную границу. Через три месяца, в марте, Чечко нашли повешенным по месту проживания в Минске. Пока непонятно, какую реальную угрозу представляет сбежавший судья для Варшавы, помимо имиджевой. Повешенный или повесившийся солдат был все-таки потенциальным свидетелем обвинения в преступлениях против человечности и даже, возможно, геноциде. Однако факт остается фактом, о безопасности польских перебежчиков в Минске необходимо заботиться более тщательно».
«ЖЕЛТЫЕ СЛИВЫ» отмечают, что польская пропаганда предлагает все новые версии для дискредитации судьи:
«Такими версиями поочередно уже были: психическое расстройство на почве семейного разлада; просто предатель; просто мерзавец; завербованный агент Путина… Не успела польская публика отойти от этих изысканных вариантов, как пропагандоны подкинули новый: оказывается, судья Шмидт – мот и транжира. Имея зарплату в 5,5 тысяч долларов, задолжал 145 тысяч. Ну и типа поэтому убег. Самое смешное, что вчера на пресс-конференции Шмидт предвосхитил именно этот наброс на вентилятор от польской пропаганды и ее змагарских подсвинков. Ждем новых причудливых фейков от воющих и брешущих шелудивых».
Зеленский и его покушения
Служба безопасности Украины (СБУ) в очередной раз заявила, что раскрыла заговор российских спецслужб, которые якобы готовили покушение на украинского президента и некоторых руководителей силовых служб страны. Арестованы два полковника управления госохраны Украины, якобы передавшие секретную информацию, которая была необходима для покушения.
«АДЕКВАТ Z» настроен скептически:
«Я не берусь судить, сколько правды в разгоняемой по хутору перемоге о разоблачении заговора против тамошних первых рыл в исполнении чинов охранной службы (хотя сам по себе сценарий грохнуть дроном, а потом добавить ракетой, чтобы скрыть следы применения дрона, потрясает идиотизмом). Интереснее тут сам факт, что о заговоре, что бы за ним ни крылось в действительности, заявляется вслух, да еще как о перемоге: вскрыли, пресекли, уберегли, не дали обезглавить. Дело здесь даже не в том, что поступи команда отработать того же кокаинового, исполнена она будет очень быстро, в течение недель максимум. Дело в том, что у свинарника уже трещат несущие конструкции: когда на публику зачищаются чины охраны (независимо от того, обоснованно или нет), это говорит о том, что внутреннее разложение, на понятной почве предчувствия неминуемого разгрома, доходит до таких краеугольных структур, что краеугольнее уже просто некуда. Остается только пожелать всем вовлеченным не останавливаться на достигнутом. Опять-таки независимо от того, без огня там дым или не без огня».
Украинский политолог Константин Бондаренко сомневается в версии СБУ и проводит историческую аналогию:
«Оказывается, в Украине готовилась своя операция "Валькирия". Группа офицеров Управления государственной охраны во главе с полковником Андреем Гуком хотели ликвидировать Зеленского, Малюка и Буданова. Если не ошибаюсь, это тринадцатое по счету покушение на Зеленского (недавно официально было заявлено, что на Зеленского покушались двенадцать раз). Конечно, я человек не кровожадный и считаю, что любой политик прежде, чем представать перед Господом, должен сначала предстать перед абсолютно земным трибуналом. И экстерн-варианты не одобряю. Но мне кажется, что если покушение и готовилось, то вряд ли в этом стоит подозревать ФСБ и другие российские структуры. Иногда лидер государства перестает соответствовать интересам общества. Штауфенберг в 1944-м не был агентом НКВД и не работал на Россию – как и Бек, Канарис и прочие посвященные в заговор. Просто они считали политику руководства Германии тупиковой и действовали как патриоты. Ни на что не намекаю, но считаю, что каждое неудавшееся покушение – это повод для несостоявшейся жертвы задуматься: а не стоит ли пересмотреть свои прежние позиции? Ведь хуже всего – это когда лидер достал свой собственный народ».
«Мышь в овощном» размышляет о причинах обнародования информации о заговоре, мнимом или реальном:
«Относительно сообщений о якобы предотвращенном якобы покушении на якобы президента якобы Украины можно сказать только одно: нам об этом рассказали. Ну а что именно может стоять за этим вбросом – тут уже каждый волен верить в то, что ему больше нравится. Вариантов может быть масса. Начиная от попыток самого Зеленского легитимизировать свое узурпаторство через подобный спектакль. И заканчивая профилактическими мероприятиями западных хозяев, предпринимаемыми для того, чтобы держать своего сатрапа в надлежащем тонусе, дабы он не расслаблялся. Ну и всякое прочее, скажем, попытка кого-то из альтернативных лидеров "независимой Украины" ускорить свой приход к власти. Или – реальный заговор силовиков, отдающих себе отчет в том, что для своих Зеленский не менее опасен, чем для прочего мира. Судить о том, какая из версий более вероятна, а тем более – какая из них истинная, мы не будем: мало информации. Так что ограничимся фактом: нам об этом рассказали, что означает, что кому-то на стороне противника такой вброс был выгоден».
«FRONTовые Zаметки» приводят мнение главы информагентства NewsFront Константина Кнырика:
«Для наших спецслужб и ВКС не представляет сложности понять, где он [Зеленский] конкретно находится, если бы это было нужно. Более того, как минимум несколько визитов Зеленского сопровождались прямыми трансляциями, к примеру, в Херсон. И, насколько я могу предположить, двадцатиминутной трансляции достаточно не только для того, чтобы расчехлить орудие, но и нанести достаточно прицельный удар».
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