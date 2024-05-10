Телеграм: Ядерная инаугурация на фоне Победы

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В понедельник Генштаб ВС РФ объявил о начале подготовки к учениям, которые будут включать отработку навыков применения нестратегического ядерного оружия. Провести их поручил главнокомандующий Владимир Путин.

Политолог Павел Данилин настроен кровожадно:

«Ну что ж, это правильный шаг, наконец-то. Надо еще принять поправки в ядерную доктрину. И провести испытания ЯО. Вот это будет доступно и понятно. И если после этого макроны и шольцы будут продолжать прыгать, то, как бы ни хотелось другого, надо бахнуть. Ракету с ЯО по Бескидскому тоннелю».

«Канал визионера» подчеркивает заявление МО РФ о том, что учения являются ответом на провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц в адрес России:

«Россия прямо предупреждает Запад о возможности применения тактического ядерного оружия в рамках СВО в случае активизации использования войск и техники НАТО на Украине, а также ракетных ударов оружием стран Антанты по основной территории России. Это первый шаг из целого ряда давно запланированных уже не слов, но действий по ядерной эскалации. В частности, судя по всему, прежде всего будут возобновлены испытательные взрывы ядерного оружия на Новой Земле, так что совсем скорого, неожиданного российского удара ТЯО по украинским (или НАТОвским) аэродромам, что перевернет важнейшую страницу истории человечества, все же пока ожидать не стоит».

«Доктор Z прописал» отмечает несогласованность реакции Евросоюза:

«Какая-то разноголосица наблюдается в цветущем саду по поводу планируемых Россией учений по повышению готовности нестратегических ядерных сил. "Разумеется, мы призываем Россию прекратить эскалацию, безответственную риторику и безответственное поведение". Это первая часть Марлезонского балета, солировал пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано. "Речь идет об учениях, которые Россия за последние годы провела десятки раз. Сейчас некоторые люди склонны брать любую новость и придавать ей больше значения, чем следовало бы. И в итоге такой подход не приносит пользы, так как мы лишь повышаем напряженность и становимся склонны к ненужным ответным действиям". Вторая часть все того же балета, уже в исполнении министра обороны Италии Гуидо Крозетто. Стоило б, наверное, договориться предварительно о согласованной позиции. Все же "безответственное поведение" (в чем оно, кстати, выражается?) или "не стоит придавать большого значения"».

Политолог Юрий Баранчик размышляет над практическими вопросами:

«Превратить Украину в полигон для ТЯО технически можно, но ряд моментов. Надо запустить заряд туда, куда он точно долетит – наверное, нужен гиперзвук. Если кочующая ПВО хохлов собьет из кулемета ядерную ракету, то конфуз будет адский. Желательно, чтобы в месте подрыва был минимум гражданских – пока что США единственные, кто бомбил ядерными бомбами живых людей, и зачем нам делать преждевременно им репутационный подарок, лишая их статуса уникальных в мировой истории козлов? Видится два гипотетических варианта учений с отработкой. Запуск с самолетов или подлодок ракет, способных нести ядерный заряд (почти любая, на самом деле) в направлении Румынии-Молдавии с самоликвидацией не долетая границы, или удар по погранпереходам на границе Польши-Украины. Заодно и протестируем в боевых условиях ПВО Польши, которой придется реагировать: они ж не отличат, с какой стороны границы идущая прямо на нее ракета упадет. А может быть, и вовсе третий вариант, связанный с репликой об F-16, их оценке как носителей ЯО и нашем соразмерном ответе. Тут к нам президент Кубы на День Победы приезжает, чего бы не повторить и правда Карибский кризис».

Владимир Путин сообщил, что военные Белоруссии присоединятся к российским учениям. Учения пройдут в три этапа, Белоруссия присоединится к России на втором этапе.

«Мейстер» размышляет о том, что это означает:

«Подключение к российским "ядерным учениям" еще и белорусских военных позволяет дополнительно уточнить контекст происходящего. Речь идет не только о возможных действиях в ответ на частный раздражитель в виде гипотетического появления войск НАТО на Украине или возможного применения поставленных западом ракет по целям на "старой" российской территории. Речь идет о зеркальном ответе с повышением ставок. Если Запад рассматривает возможность расширить пространство войны за счет ввода своих войск и расширения возможностей применения своего оружия, то мы демонстрируем в ответ, что в эту игру можно играть вдвоем, и пространство при необходимости может быть расширено за счет включения Белоруссии и развернутого на ее территории ядерного оружия вплоть до границы Польши и Германии».

