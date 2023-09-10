В Киеве заявили о возможных санкциях к Reuters за фотографии работы ПВО

По его словам, он сам не видел фотографий, но уверен, что в ситуации «разберутся люди, которые должны этим заниматься».



Отмечается, что на фотографиях агентства Reuters снята ракета, выпущенная из района многоэтажной застройки.

Ранее украинский воинский эшелон с боеприпасами был уничтожен в районе разгрузки на станции Межевая Днепропетровской области в результате ракетного удара, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.



