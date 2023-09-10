В Киеве заявили о возможных санкциях к Reuters за фотографии работы ПВО
Украинские власти возмущены снимками агентства Reuters с работой средств противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве. В связи с этим В Киеве задумались о том, чтобы привлечь СМИ к ответственности, сообщает издание СТРАНА.ua со ссылкой на представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната.
По его словам, он сам не видел фотографий, но уверен, что в ситуации «разберутся люди, которые должны этим заниматься».
Отмечается, что на фотографиях агентства Reuters снята ракета, выпущенная из района многоэтажной застройки.
Ранее украинский воинский эшелон с боеприпасами был уничтожен в районе разгрузки на станции Межевая Днепропетровской области в результате ракетного удара, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru