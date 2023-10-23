В Киеве заявили о подготовке эвакуации детей с подконтрольной части ДНР
Власти Украины готовятся принудительно эвакуировать детей с подконтрольной части Донецкой республики, сообщила в своем Telegram-канале вице-премьер страны Ирина Верещук.
По ее словам, обязательной эвакуации подлежат около 250 детей. Несовершеннолетних принудительно вывезут из населенных пунктов Покровского и Бахмутского районов, уточнила она.
Политик отметила, что детей эвакуируют в сопровождении родителей до наступления холодов.
Ранее в понедельник глава украинской военной администрации Херсонской области Александр Прокудин объявил об эвакуации детей с подконтрольных территорий. Причиной чиновник назвал неблагоприятную ситуацию с безопасностью в ряде районов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru