В Киеве заявили о подготовке эвакуации детей с подконтрольной части ДНР

По ее словам, обязательной эвакуации подлежат около 250 детей. Несовершеннолетних принудительно вывезут из населенных пунктов Покровского и Бахмутского районов, уточнила она.

Политик отметила, что детей эвакуируют в сопровождении родителей до наступления холодов.

Ранее в понедельник глава украинской военной администрации Херсонской области Александр Прокудин объявил об эвакуации детей с подконтрольных территорий. Причиной чиновник назвал неблагоприятную ситуацию с безопасностью в ряде районов, передает «Радиоточка НСН».

