В Киеве заявили о подготовке эвакуации детей с подконтрольной части ДНР

Власти Украины готовятся принудительно эвакуировать детей с подконтрольной части Донецкой республики, сообщила в своем Telegram-канале вице-премьер страны Ирина Верещук.

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По ее словам, обязательной эвакуации подлежат около 250 детей. Несовершеннолетних принудительно вывезут из населенных пунктов Покровского и Бахмутского районов, уточнила она.

Политик отметила, что детей эвакуируют в сопровождении родителей до наступления холодов.

Ранее в понедельник глава украинской военной администрации Херсонской области Александр Прокудин объявил об эвакуации детей с подконтрольных территорий. Причиной чиновник назвал неблагоприятную ситуацию с безопасностью в ряде районов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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