СМИ: Запад лгал о российской угрозе и о конфликте на Украине
Запад распространяли лживую пропаганду о конфликте на Украине и «выдуманной российской угрозе», сообщает Daily Mail.
По данным издания, масштаб вранья превзошел «ложь о предлоге для вторжения в Ирак», когда заявлялось о вымышленном «оружии массового поражения».
Отмечается, что в Великобритании никогда не было дебатов по поводу украинского кризиса и причин его возникновения. Британские власти не рассказывали гражданам о предпосылках конфликта и о причинах того, зачем Лондон решил вмешаться.
Газета напомнила про выступление президента России Владимира Путина с речью о недопустимости расширения НАТО на восток в Мюнхене в 2007 году.
Ранее экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель вспомнила речь президента России в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru