По данным издания, масштаб вранья превзошел «ложь о предлоге для вторжения в Ирак», когда заявлялось о вымышленном «оружии массового поражения».

Отмечается, что в Великобритании никогда не было дебатов по поводу украинского кризиса и причин его возникновения. Британские власти не рассказывали гражданам о предпосылках конфликта и о причинах того, зачем Лондон решил вмешаться.

Газета напомнила про выступление президента России Владимира Путина с речью о недопустимости расширения НАТО на восток в Мюнхене в 2007 году.

Ранее экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель вспомнила речь президента России в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

