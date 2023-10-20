Кличко признал, что подконтрольные России территории уже не Украина

Политик прокомментировал возможность проведения на Украине выборов в условиях конфликта. Кличко отметил, что непонятно, как Киев будет учитывать эти территории.

«Они уже не Украина, потому что представителей не будет», - констатировал он.

Кличко усомнился в необходимости проведения выборов. По его мнению, амбиции политиков могут привести к распаду страны.

В интервью изданию The Hill жена президента Украины Владимира Зеленского Елена усомнилась в том, что ее супруг будет баллотироваться на второй срок, передает «Радиоточка НСН».

