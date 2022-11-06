Темные времена. Эвакуация киевлян вызвала в России споры

Однако, политолог Юрий Светов сомневается, что западные регионы Украины, куда, как он предполагает, власти направят беженцев, способны принять несколько миллионов киевлян и разместить их. Об этом он заявил «Известиям».

«Они куда собирается эвакуировать? В ту часть, где сейчас продолжается СВО, туда не повезешь. Значит надо эвакуировать в западные регионы — Львовскую Тернопольскую, Житомирскую область. Готовы там принять такое количество граждан? Это большой вопрос. Есть ли внутри Украины солидарность граждан настолько, что они будут принимать вот этих эвакуированных из Киева — большие сомнения», — считает политолог.

Ранее стало известно об увеличении интервалов движения поездов в киевском метро с 1 ноября с целью экономии потребления электроэнергии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

