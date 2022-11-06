Темные времена. Эвакуация киевлян вызвала в России споры
Политологи и журналисты спорят о возможной эвакуации жителей Киева на фоне угрозы отключения электроснабжения.
Власти Киева начали готовиться к «тотальной эвакуации» жителей столицы Украины. Все планируется вывезти 3 млн человек. Об этом пишет The New York Times.
Российский военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале заявил, что эвакуация гражданского населения Киева «значительно снизит количество жертв среди горожан при переходе этого города под наш контроль»
«Для нас жизнь гражданских людей — это фактор. Там, где снижена возможность нанесения поражения некомботантам, там не так тяжело воевать», - заявил Сладков.
Однако, политолог Юрий Светов сомневается, что западные регионы Украины, куда, как он предполагает, власти направят беженцев, способны принять несколько миллионов киевлян и разместить их. Об этом он заявил «Известиям».
«Они куда собирается эвакуировать? В ту часть, где сейчас продолжается СВО, туда не повезешь. Значит надо эвакуировать в западные регионы — Львовскую Тернопольскую, Житомирскую область. Готовы там принять такое количество граждан? Это большой вопрос. Есть ли внутри Украины солидарность граждан настолько, что они будут принимать вот этих эвакуированных из Киева — большие сомнения», — считает политолог.
Ранее стало известно об увеличении интервалов движения поездов в киевском метро с 1 ноября с целью экономии потребления электроэнергии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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