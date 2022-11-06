СМИ: Киев собирается эвакуировать 3 миллиона человек в случае полного отключения света
Власти Киева начали готовиться к «тотальной эвакуации» жителей столицы Украины. Об этом пишет The New York Times.
«Официальные лица в столице Украины говорят, что они начали планировать некогда немыслимую возможность: полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации примерно трех миллионов жителей города», — отмечается в материале.
Одновременно национальная энергетическая компания Украины приняла решение делать веерные отключения электроэнергии в семи регионах, чтобы избежать полный сбой в электросети.
Директор департамента муниципальной безопасности администрации Киева Роман Ткачук утверждает, столица может лишиться всей городской системы электроснабжения. Отмечается, что об этом киевских чиновников предупредят за 12 часов до выхода системы из строя. В этой ситуации власти намерены обратиться к киевлянам с просьбой уехать из города, пишет Газета.ru.
Ранее стало известно об увеличении интервалов движения поездов в киевском метро с 1 ноября с целью экономии потребления электроэнергии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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