В Киеве выразили надежду на политическую поддержку со стороны НАТО
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный 17 января в интервью агентству Укринформ заявил, что Украина рассчитывает на политическую помощь НАТО, а не военную.
По его словам, в Украине понимают, что получить военную помощь или привлечь военных НАТО к операциям на территории государства невозможно. Залужный подчеркнул, что Киев надеется именно на политическое влияние альянса.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что страна хотела бы получать больше поддержки от западных партнеров и рассчитывает на дальнейшую помощь, особенно на фоне той военной помощи, которую получал Афганистан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru