По его словам, Киев рассчитывает на продолжение поддержки со стороны Запада и НАТО. Данилов подчеркнул, что крайне важно проведение западных военных учений, как сил НАТО, так и совместных с Украиной.

Ранее экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США оккупировали территорию Украины и не рассматривают ее как государство.

