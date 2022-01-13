Глава СНБО Украины попросил Запад о большей поддержке
Украина хотела бы получать больше поддержки от западных партнеров и рассчитывает на дальнейшую помощь, особенно на фоне той военной помощи, которую получал Афганистан. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью изданию «Украинская правда».
По его словам, Киев рассчитывает на продолжение поддержки со стороны Запада и НАТО. Данилов подчеркнул, что крайне важно проведение западных военных учений, как сил НАТО, так и совместных с Украиной.
Ранее экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США оккупировали территорию Украины и не рассматривают ее как государство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru