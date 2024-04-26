На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,6
Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали на острове Тайвань, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг землетрясения находился в 26 километрах от города Хуалянь с населением 350 тысяч человек. Очаг залегал на глубине около 15 километров.
Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало. Власти не объявляли угрозу цунами.
В начале апреля на острове произошло сильнейшее землетрясение за последние четверть века. Подземные толчки магнитудой 7,2 привели к гибели 16 человек, еще 1,1 тысячи пострадали, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru