На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,6

Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали на острове Тайвань, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Очаг землетрясения находился в 26 километрах от города Хуалянь с населением 350 тысяч человек. Очаг залегал на глубине около 15 километров.

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало. Власти не объявляли угрозу цунами.

В начале апреля на острове произошло сильнейшее землетрясение за последние четверть века. Подземные толчки магнитудой 7,2 привели к гибели 16 человек, еще 1,1 тысячи пострадали, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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