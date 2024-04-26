Устроивших массовую драку на Кубани граждан Узбекистана выдворят из РФ
Граждан Узбекистана, устроивших массовую драку в городе Туапсе Краснодарского края, депортируют из России, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
На распространившихся в Сети кадрах группы мужчин дрались на тротуаре. Одного участника потасовки повалили на землю и начали бить ногами.
Правоохранительные органы установили 15 участников драки. Они оказались гражданами Узбекистана. Конфликт произошел на бытовой почве.
«В отношении всех 15 иностранных граждан приняты решения о привлечении к административной ответственности с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации», - заявили в надзорном ведомстве.
Ранее Министерство иностранных дел Таджикистана сообщило, что граждане республики столкнулись с многочисленными отказами во въезде в Россию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru