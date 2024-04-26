Устроивших массовую драку на Кубани граждан Узбекистана выдворят из РФ

На распространившихся в Сети кадрах группы мужчин дрались на тротуаре. Одного участника потасовки повалили на землю и начали бить ногами.

Правоохранительные органы установили 15 участников драки. Они оказались гражданами Узбекистана. Конфликт произошел на бытовой почве.

«В отношении всех 15 иностранных граждан приняты решения о привлечении к административной ответственности с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации», - заявили в надзорном ведомстве.

Ранее Министерство иностранных дел Таджикистана сообщило, что граждане республики столкнулись с многочисленными отказами во въезде в Россию, передает «Радиоточка НСН».

