Украина предложила провести трехсторонние переговоры с США и Россией

Глава офиса президента Андрей Ермак отметил, что саммит США-Украина-Россия может быть проведен в формате видеоконференции.

По словам Ермака, «американская сторона уже проявила глубокий интерес» к трехсторонним переговорам. Сейчас Киев ждет ответа от Москвы.

Ранее глава офиса президента Украины также заявил, что страна полностью готова вступить в НАТО. Ермак назвал принятие Украины в Североатлантический альянс «вопросом жизни и смерти».

