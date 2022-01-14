Украина предложила провести трехсторонние переговоры с США и Россией

Киев предложил провести трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис президента Украины.

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Глава офиса президента Андрей Ермак отметил, что саммит США-Украина-Россия может быть проведен в формате видеоконференции.

По словам Ермака, «американская сторона уже проявила глубокий интерес» к трехсторонним переговорам. Сейчас Киев ждет ответа от Москвы.

Ранее глава офиса президента Украины также заявил, что страна полностью готова вступить в НАТО. Ермак назвал принятие Украины в Североатлантический альянс «вопросом жизни и смерти».

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Фото: twitter.com/verkhovna_rada
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