Украина предложила провести трехсторонние переговоры с США и Россией
Киев предложил провести трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис президента Украины.
Глава офиса президента Андрей Ермак отметил, что саммит США-Украина-Россия может быть проведен в формате видеоконференции.
По словам Ермака, «американская сторона уже проявила глубокий интерес» к трехсторонним переговорам. Сейчас Киев ждет ответа от Москвы.
Ранее глава офиса президента Украины также заявил, что страна полностью готова вступить в НАТО. Ермак назвал принятие Украины в Североатлантический альянс «вопросом жизни и смерти».
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