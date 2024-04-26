При разборе завалов дома в Токмаке найдено тело мужчины
Спасатели обнаружили тело мужчины во время разборов завалов многоэтажного жилого дома в городе Токмаке Запорожской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.
«На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке», - отметил губернатор.
Разбор завалов продолжается. Известно о четырех пострадавших. Один из них находится в реанимации.
В пятницу, 26 апреля, украинские войска обстреляли поселок Коровяковка Курской области. Погиб один человек, повреждено пять домовладений, сообщает «Радиоточка НСН».
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