При разборе завалов дома в Токмаке найдено тело мужчины

Спасатели обнаружили тело мужчины во время разборов завалов многоэтажного жилого дома в городе Токмаке Запорожской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Украинские войска обстреляли Токмак из РСЗО

«На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке», - отметил губернатор.

Разбор завалов продолжается. Известно о четырех пострадавших. Один из них находится в реанимации.

В пятницу, 26 апреля, украинские войска обстреляли поселок Коровяковка Курской области. Погиб один человек, повреждено пять домовладений, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/BalitskyEV
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаЗапорожье

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