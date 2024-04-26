Под Белгородом шесть населенных пунктов остались без света после обстрела ВСУ

В Белгородской области шесть населенных пунктов остались без электричества после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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Украинские войска нанесли удар по окраине поселка Прилесье Краснояружского района. Пострадавших нет.

Линия электропередачи получила повреждения. Без света временно остались поселок Прилесье, села Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка, сообщил Гладков.

«Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ». - отметил губернатор.

Ранее в пятницу ВСУ обстреляли село Коровяковка Курской области. Жертвой атаки стал один человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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