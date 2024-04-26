Под Белгородом шесть населенных пунктов остались без света после обстрела ВСУ
В Белгородской области шесть населенных пунктов остались без электричества после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Украинские войска нанесли удар по окраине поселка Прилесье Краснояружского района. Пострадавших нет.
Линия электропередачи получила повреждения. Без света временно остались поселок Прилесье, села Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка, сообщил Гладков.
«Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ». - отметил губернатор.
Ранее в пятницу ВСУ обстреляли село Коровяковка Курской области. Жертвой атаки стал один человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru