В Самаре пожарная машина увязла в грязи и не доехала на вызов
В частном секторе Самары пожарная машина на несколько часов увязла в грязи, сообщили региональные СМИ.
Инцидент произошел вечером 25 апреля рядом с пересечением улиц Стара-Загора и Алма-Атинской. Машина спешила на вызов тушить пожар в частном секторе, однако застряла в грязи на несколько часов.
На помощь пожарным вызвали трактор. Достать машину из грязи удалось лишь под ночь.
На произошедшее отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Парламентарий раскритиковал самарские власти, отметив, что они создают новые «достопримечательности», включая ямы и провалы, достойные книги рекордов Гиннеса.
Ранее в Воронеже произошел пожар в цеху электромеханического завода, погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru