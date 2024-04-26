Байден признался, что думал об уходе из жизни после гибели жены и дочери
Президент США Джо Байден заявил, что думал о суициде после гибели в автокатастрофе первой жены и дочери. Об этом политик рассказал в интервью журналисту Говарду Стерну на радио Sirius XM.
«Я действительно подумал о том, что не обязательно быть сумасшедшим, чтобы покончить с собой. На мгновение я подумал об этом, но у меня было двое детей», - отметил глава Белого дома.
Первая жена Байдена Нейлия и дочь Наоми погибли в автомобильной аварии в 1972 году. Сыновья Хантер и Бо выжили, но получили травмы.
Как пишет издание The Sun, 40% американцев считают, что 81-летний Байден в случае переизбрания не доживет до конца второго срока, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru