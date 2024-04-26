Байден признался, что думал об уходе из жизни после гибели жены и дочери

Президент США Джо Байден заявил, что думал о суициде после гибели в автокатастрофе первой жены и дочери. Об этом политик рассказал в интервью журналисту Говарду Стерну на радио Sirius XM.

Байден прочитал с телесуфлера подсказку вместе с текстом речи

«Я действительно подумал о том, что не обязательно быть сумасшедшим, чтобы покончить с собой. На мгновение я подумал об этом, но у меня было двое детей», - отметил глава Белого дома.

Первая жена Байдена Нейлия и дочь Наоми погибли в автомобильной аварии в 1972 году. Сыновья Хантер и Бо выжили, но получили травмы.

Как пишет издание The Sun, 40% американцев считают, что 81-летний Байден в случае переизбрания не доживет до конца второго срока, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:СШАСуицидДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры