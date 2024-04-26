На Ставрополье загорелся рынок на площади тысяча квадратных метров

Сигнал о пожаре поступил около 22:00 мск. Загорелись торговые павильоны.

По данным ведомства, жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 49 человек и 17 единиц техники.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края загорелся отель «Аква Вила». Погибших и пострадавших нет, сообщает «Радиоточка НСН».

