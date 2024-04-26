На Ставрополье загорелся рынок на площади тысяча квадратных метров
26 апреля 202423:45
В городе Невинномысске Ставропольского края загорелся рынок на площади около тысячи квадратных метров, заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сигнал о пожаре поступил около 22:00 мск. Загорелись торговые павильоны.
По данным ведомства, жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 49 человек и 17 единиц техники.
Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края загорелся отель «Аква Вила». Погибших и пострадавших нет, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При разборе завалов дома в Токмаке найдено тело мужчины
- На Ставрополье загорелся рынок на площади тысяча квадратных метров
- Лауреат «Золотой пальмовой ветви» Лоран Канте умер в 63 года
- Устроивших массовую драку на Кубани граждан Узбекистана выдворят из РФ
- На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,6
- Байден признался, что думал об уходе из жизни после гибели жены и дочери
- В суд поступила апелляционная жалоба на арест замминистра обороны Иванова
- Под Белгородом шесть населенных пунктов остались без света после обстрела ВСУ
- В Самаре пожарная машина увязла в грязи и не доехала на вызов
- СМИ: Железные вилки и ножи пропали из кафе и бизнес-залов в аэропортах России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru