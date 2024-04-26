В суд поступила апелляционная жалоба на арест замминистра обороны Иванова
26 апреля 202422:28
Басманный суд Москвы получил апелляционную жалобу на арест заместителя министра обороны Тимура Иванова, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Иванову меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказал собеседник агентства.
Суд арестовал Иванова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Чиновник не признал вину.
Замминистра обороны задержали 23 апреля. По данным СМИ, сумма взятки, полученной Ивановым, может превышать миллиард рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,6
- Байден признался, что думал об уходе из жизни после гибели жены и дочери
- В суд поступила апелляционная жалоба на арест замминистра обороны Иванова
- Под Белгородом шесть населенных пунктов остались без света после обстрела ВСУ
- В Самаре пожарная машина увязла в грязи и не доехала на вызов
- СМИ: Железные вилки и ножи пропали из кафе и бизнес-залов в аэропортах России
- В России впервые промаркировали пиво для собак
- Число туристов в Финляндии сократилось на 20% по сравнению с 2019 годом
- Жители Венеции выступили против курортного сбора
- Во Флориде сровняли с землей особняк семьи террориста бен Ладена
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru