В суд поступила апелляционная жалоба на арест замминистра обороны Иванова

Басманный суд Москвы получил апелляционную жалобу на арест заместителя министра обороны Тимура Иванова, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

СМИ: По делу замглавы Минобороны Иванова провели обыски

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Иванову меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказал собеседник агентства.

Суд арестовал Иванова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Чиновник не признал вину.

Замминистра обороны задержали 23 апреля. По данным СМИ, сумма взятки, полученной Ивановым, может превышать миллиард рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
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