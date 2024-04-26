СМИ: Железные вилки и ножи пропали из кафе и бизнес-залов в аэропортах России
Железные вилки и ножи пропали из кафе и бизнес-залов в российских аэропортах, передает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что соответствующие меры ввели из-за угрозы терактов на воздушном транспорте. Планируется, что скоро металлические приборы должны убрать и из самолетов. Запрет будет действовать до 17 мая, пишут СМИ.
По данным Telegram-канала «Авиаторщина», Росавиация попросила авиакомпании убрать из бизнес-класса металлические ножи и вилки. Авиакомпаниям также было поручено провести проверку наличия внутренних документов, регламентирующих действия экипажей при угрозе захвата воздушного судна как на земле, так и в процессе полета. В этих инструкциях необходимо установить четкий запрет доступа посторонних лиц в кабину самолетов.
В октябре 2023 года пассажир рейса «Аэрофлота», следовавший из Бангкока в Москву, проткнул своего соседа по салону вилкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru